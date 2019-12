Polícia Civil pede o apoio da população para localizar homem que abusou sexualmente e engravidou a própria filha em Coari

O delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Tomé Silva Faba, 36, que está sendo procurado por abusar sexualmente e engravidar a própria filha, Luana Ketelen da Silva Faba, que tinha 13 anos de idade e estava grávida de 25 semanas. A adolescente veio a óbito na quarta-feira por complicações de saúde.

De acordo com a autoridade policial, o crime aconteceu na comunidade Santa Maria do Iguapó Grande, zona rural daquele município, distante 363 quilômetros em linha reta da capital. Na ocasião, a adolescente, que morava com os pais, era chamada para ir pescar com o infrator, e durante a pescaria o homem mantinha relações sexuais com a própria filha.

“A vítima foi questionada pela mãe em relação ao pai da criança. Quando ela relatou que tinha sido o próprio pai, a mãe da adolescente não acreditou. Por complicações de saúde, a menina foi levada, na quarta-feira (11/12), a uma unidade policial daquela cidade, onde entrou em trabalho de parto prematuro, ocasião em que veio a óbito. A criança está em uma incubadora, sendo devidamente atendida”, disse o delegado.

Conforme a titular da DIP de Coari, após a tia da vítima formalizar um Boletim de Ocorrência (BO) relatando o crime, foi representado à Justiça o pedido de prisão do infrator. A ordem judicial em nome dele foi expedida no dia 5 de dezembro pelo juiz Fábio Lopes Alfaia, da 1ª Vara da Comarca de Coari.

Disque-Denúncia – Quem puder colaborar com informações sobre a localização de Tomé pode entrar em contato com a equipe da DIP de Coari por meio do número: (97) 3561-3124, o disque-denúncia da delegacia, “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu.