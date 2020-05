PL quer gratuidade a profissionais de saúde no transporte coletivo de Manaus

O Projeto de Lei n° 148/20, proposto pelo vereador Alonso Oliveira isenta profissionais de saúde pública do pagamento da tarifa no transporte público coletivo enquanto perdurar a pandemia decorrente da Covid-19, em Manaus. Segundo o texto, em tramitação na Câmara Municipal de Manaus (CMM), a medida se aplica também aos servidores das áreas de segurança pública, assistência social e serviço funerário.

O autor do projeto, vereador Alonso Oliveira ressalta a necessidade e crê que “irá facilitar o deslocamento desses profissionais contribuindo assim de maneira expressiva para suavizar os efeitos da crise no dia a dia”, disse.

O texto do projeto institui o “Bilhete Único Emergencial para os servidores da saúde e outras áreas enquanto perdurar o estado de calamidade pública na cidade de Manaus e argumenta que a pandemia causada pela Covid-19 traz a necessidade de ações para o combate deste vírus que trouxe a maior crise de saúde pelo mundo.

O parlamentar ressalta ainda que a medida visa contribuir com os profissionais que estão no enfrentamento do coronavírus. “A linha de frente do combate a este vírus são os profissionais de saúde pública em todo o país, que mesmo às vezes sem condições, buscam exercer seu juramento de salvar vidas. Muitos deles encontram-se em situação de risco e mesmo assim realizam longas jornadas e se desdobram de frente nessa batalha. São heróis nessa guerra contra a Covid-19”, afirmou Alonso Oliveira.