Péricles quer CPI na saúde do AM

O deputado estadual Delegado Péricles (PSL) disse que entrará com pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a saúde do estado do Amazonas. Segundo o parlamentar, o caos instalado e a ausência de reação por parte do governo do estado diante da pandemia no estado reforçou a necessidade de investigação sobre os atos do executivo estadual com o dinheiro público. “Eu quero evitar mais mortes. Precisamos como parlamentar tomar decisões efetivas. O motivo de eu pedir uma CPI agora é evitar que mais decisões obscuras e erradas sejam tomadas neste momento e que mais pessoas venham a morrer por negligência de gestão. Não posso ficar calado e deixar isso acontecer”, justificou.

Para Péricles, o governo do estado tem optado pela falta total de transparência sobre a destinação do dinheiro público e priorizado questões que poderiam neste momento de pandemia sofrer contnigenciamento. “Para se ter ideia, até o dia 24 de abril foram pagos R$776.693.614,66 em dívidas de exercício anterior. Justificam dizendo que são recursos vinculados, mas não são somente relacionados a eles. Cito gastos com transporte escolar, manutenção de escolas, dentre outros. O momento é de priorizar o combate ao coronavírus, outras questões devem, no mínimo, serem submetidas a contingenciamento”, continuou.

Ainda de acordo com o deputado estadual, a única justificativa que se escuta é que todo o mundo passa por situação semelhante. “Quero que alguém me mostre se algum outro estado vive crise semelhante a que enfrentamos neste momento. Será que todo mundo tá errado? MPE (Ministério Público do Estado), MPF (Ministério Público Federal) e até o procurador geral da República está errado e somente quem diz que está tudo sob controle está certo? Precisamos agir e utilizar nossas prerrogativas como representantes do povo”, concluiu.