Para ajudar a aprimorar combate ao coronavírus em Eirunepé, Raylan barroso faz visita técnica ao hospital de campanha em Manaus

O prefeito Raylan Barroso visitou nesta segunda-feira, 18 de maio, o hospital de campanha Gilberto Novaes, em Manaus. A visita teve o objetivo técnico de conhecer o trabalho realizado na unidade para aproveitar a expertise aplicada na capital no município de Eirunepé.

Raylan foi guiado pelo deputado estadual e gestor do hospital, Ricardo Nicolau, que implantou uma gestão eficiente oportunizada pela parceria público-privada que tem sido fundamental para garantir resultados positivos. Já são mais de 300 altas médicas na unidade.

A unidade utiliza com destaque as cápsulas “Vanessa”, desenvolvida pelo Grupo Samel, que doou 20 unidades do item ao município de Eirunepé, que serão utilizadas na ala exlusiva para o tratamento de Covid-19 no Hospital Regional Vinicius Conrado.

O prefeito justificou a necessidade de sua ida até o hospital com a necessidade de conhecer de perto esse trabalho que já é referência em Manaus no tratamento dos pacientes com o novo coronavírus. “Fiquei muito grato por ter sido tão bem recebido pelo deputado Ricardo Nicolau e pelo Dr. Clemilton Gomes, do Instituto Transire, que foram gentis e atenciosos com o povo eirunepeense neste momento. Saio com informações importantes que serão úteis para o combate à doença em Eirunepé”, afirmou Raylan.