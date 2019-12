Pagamento do 13º vai injetar R$ 1,6 milhão na economia do Careiro Castanho

O prefeito Nathan Macena anunciou que fará o pagamento do 13º salário dos servidores de Careiro Castanho nesta quarta-feira, 11 de dezembro. De acordo com ele, a medida vai injetar cerca de R$ 1,6 milhão na economia da cidade.

“Temos mantido nossas contas e salários dos servidores em dia em toda a nossa gestão graças à responsabilidade que temos com a administração dos recursos públicos. Vale lembrar que temos feito ainda diversos investimentos em nossa cidade, com obras em toda parte”, explicou Nathan Macena.

O prefeito disse que o pagamento permite que os servidores façam a economia do município aquecer com as compras de final de ano.