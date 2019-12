‘PAC em Movimento’ atende 2 mil pessoas com emissão de documentos no Muti

Mais de 2 mil pessoas do bairro Amazonino Mendes (Mutirão), na zona norte de Manaus, foram atendidas com serviços de emissão de documentos, entre os dias 2 e 13 de dezembro, com o projeto “PAC em Movimento”, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). A ação fez parte do Programa “Muda Manaus”, lançado no dia 5 de dezembro, que levou serviços de 24 órgãos da administração estadual ao bairro.



Entre os serviços oferecidos no “PAC em Movimento” estão emissão de primeira e segunda via de carteiras de identidade e segunda via de certidões de nascimento. Ao todo, foram 769 primeiras vias de carteiras de identidade, 772 segundas vias, 369 certidões de nascimento, além de orientações e informações sobre emissão de documentos.

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, facilitar a emissão de documentos, um dos serviços mais procurados no órgão, é uma das políticas adotadas pelo órgão, que, no ano que vem, planeja intensificar as ações itinerantes na capital e interior.

“Sob orientação do governador Wilson Lima, estamos levando os serviços aos bairros da cidade e interior justamente para quem mais precisa. A emissão de documentos garante a cidadania dessas pessoas, além do acesso aos serviços básicos, como saúde e educação”.



Atendimentos – A ação de cidadania itinerante da Sejusc leva serviços para o interior e também para bairros da capital. Em mais de 80 ações realizadas em 2019, foram atendidas aproximadamente 52 mil pessoas entre os meses de janeiro e novembro.

Além de Manaus, o projeto já esteve nos municípios de Alvarães, São Gabriel da Cachoeira, Parintins, Nhamundá, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Iranduba, Maués, Autazes, Itacoatiara, Novo Airão, Nova Olinda do Norte e Tonantins.

‘Muda Manaus’ – Com o objetivo reduzir a vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de vida da população da capital do Estado, o programa “Muda Manaus”, que acontecerá a cada dois meses, levará serviços de cidadania, saúde, cultura, qualificação profissional e muitos outros aos que mais precisam.

Os seis eixos de atuação do programa são: Educação, Esporte e Lazer; Emprego e Renda; Infraestrutura, Habitação e Saneamento Urbano; Justiça, Cidadania, Cultura e Assistência Social; Saúde e Assistência Familiar; e Segurança e Ordem Pública.