Oposição quer que Carlos Almeida revele quem são as ‘pessoas perigosas’ que estão no governo

As declarações do vice-governador Carlos Almeida Filho (PTB) em sua carta de demissão da Casa Civil quando afirmou que existem “pessoas perigosas” no governo do Estado, devem ser explicadas diante dos deputados na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O deputado Wilker Barrreto (Podemos) entrou com requerimento nesta terça-feira, 19, à mesa diretora convocando Almeida a explicar no Parlamento quem são as pessoas que prejudicam a administração estadual.

“Eu e Dermilson (Chagas) já apresentamos na Aleam digital a convocação do vice-governador porque eu quero saber quem são as pessoas perigosas que rondam o governo? Quem são os fantasmas? Estamos falando de um vice-governador em sua carta de renúncia dizendo claramente de pessoas que estão dentro do governo. Estamos falando de dinheiro público. Que possamos ouvir o vice-governador e que ele possa, na casa do povo, declarar esses posicionamentos. Estamos falando de possíveis ‘ratos próximos ao queijo’”, questionou o deputado.

Wilker ainda criticou o pronunciamento das deputadas Alessandra Campelo (MDB) e a líder do governo na Aleam, Joana Darc (PL), que questionaram a administração do presidente Josué Neto (PRTB) na casa.

“Presidente, no ano passado o senhor era o melhor presidente do mundo. Os seus atos eram aplaudidos e elogiados pelas mesmas colegas que hoje lhe agridem. Só pelo fato de vossa excelência está de lado oposto agora. Eu vejo sessões de ataque à presidência da casa como se ela fosse a vilã do Amazonas”, disse.

Wilker questionou Joana Darc e afirmou que queria saber da líder do governo como é que está a questão dos respiradores superfaturados da loja de vinho? “Agora tem lavanderia fornecendo avental. Empresas de informáticas pra fazer contratos de enfermagem. Pra onde está indo o dinheiro do contribuinte? Esse que é o nosso papel e a nossa função”, concluiu.

O Portal O Poder entrou em contato com a assessoria de imprensa do vice-governador Carlos Almeida, mas até o fechamento desta edição não obteve resposta.

Matéria replicada do portal O Poder

