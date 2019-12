Novos equipamentos ampliam poder de atuação das Polícias no Amazonas

Em 2019, o Governo do Amazonas entregou mais de meio milhão de reais em equipamentos para as forças de segurança pública. As Polícias Civil e Militar receberam mais de 29,5 mil itens para emprego no trabalho diário, ampliando o poder de atuação no combate à criminalidade. Entre os materiais entregues estão armas de fogo e químicas, munições, escudos, granadas, óculos de visão, veículos, escudos, granadas, capacetes blindados e mochilas táticas.

Armamentos de grosso calibre, como fuzis, utilizados em operações contra o narcotráfico, foram colocados à disposição dos grupos de elite das polícias, o grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), da Polícia Civil, e a Companhia de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar.

Os equipamentos são oriundos de aquisições da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), convênios com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e emendas parlamentares. Entre os itens de maior destaque estão os 60 fuzis de calibre 5.56, destinados à COE e Fera, e 39 miras de visão rápida ou miras holográficas de fabricação israelense, que foram destinadas para o Departamento de Operações Aéreas (Dioa), da SSP.

Segundo o delegado Juan Valério, coordenador do Fera, o grupo de elite recebeu 20 fuzis que estão sendo utilizados em todas as atividades dos policiais, desde os treinamentos táticos, cursos, até a atuação nas ruas.

“É o nosso armamento padrão e veio para agregar, pois está padronizado para treinamento, situação de risco. É um armamento mais leve, mais resistente, pois ele auxilia em ambientes confinados. É melhor para manuseio, embarque e desembarque de viatura. É um fuzil que se usa nas melhores unidades operacionais do Brasil e no mundo”, afirmou. O delegado disse, ainda, que o armamento já foi usado em área de mata, fluvial e não apresentou nenhum tipo de pane.

Também foi entregue um conjunto de materiais não letais utilizados em situações de tumultos violentos, como rebeliões, doados pela Senasp, por meio da Força Nacional de Segurança Pública. Além disso, a PM recebeu o reforço de 46 escudos balísticos com visor, que vão facilitar ações de controle de distúrbios.

Entre os mais de 29 mil itens colocados à disposição das polícias estão viaturas, armamentos como carabinas 5.56, fuzis 7.62, espingardas, pistolas e taser. Além disso, as polícias também receberam novos espargidores (sprays de pimenta), granadas, lançadores e mais de 20 mil cartuchos de munições. Outros itens incluem binóculos, capacetes, escudos, joelheiras, mochilas, chuteiras, bastões, GPS e terminais de dados portáteis.