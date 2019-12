Novo Airão reconhece Josué Neto como cidadão do município

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto recebeu o Título de Cidadão Airãoense nesta quinta-feira (19), no plenário Edson Bezerra de Vasconcelos na Câmara Municipal de Novo Airão.

Além de Josué Neto, o deputado estadual Ricardo Nicolau e o delegado-geral Lázaro Ramos também foram agraciados com o título cidadão de Novo Airão. A propositura da Sessão Especial e entrega de título foi da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Novo Airão formada pela vereadora Nerita Castro, presidente da Câmara Municipal, vereadores Rocicleide Andrade Brandão, primeira secretária e Daniel Barros da Cruz, vice-presidente da Casa.

“Esse título é muito especial para mim e estou muito feliz de estar aqui hoje. Há muitos anos, dez ou doze anos do qual tenho em Novo Airão uma cidade que é muito assim meu momento de descanso, momento de lazer e sempre venho com a família”, afirmou Josué Neto.

O parlamentar também anunciou que em 2020 a cidade vai receber R$ 500 mil para a reforma da Praça da Saudade e o mesmo valor para a Praça do Bacabal, e na área da educação R$ 400 mil destinado as escolas municipais, totalizando o valor de R$ 1,4 milhão. “A equipe técnica de Novo Airão tem sido bastante competente, e isso tem resolvido os problemas para as emendas chegarem ao município. Essa é a nossa forma de poder contribuir com a cidade e o povo de Novo Airão”, destacou Josué Neto, que também parabenizou o deputado Ricardo Nicolau e o delegado Lázaro Ramos na Sessão Especial.

A vereadora Nerita Castro explicou que os três agraciados com os Títulos são pessoas especiais para o município. “O delegado Lázaro é muito querido aqui no município e trabalhou oito anos pela segurança de Novo Airão. Ao nosso deputado e presidente da Assembleia, Josué Neto, quero agradecer pelo carinho e amor que ele tem pelo nosso município, por todas as emendas que ele tem enviado e também para o Ricardo Nicolau que acredita no nosso município e sempre nos ajuda”, concluiu a vereadora.

De acordo com o vereador João Andrade, que tem 69 anos de idade, o mesmo acompanha a família de Josué Neto desde criança. “Deputado acompanho vocês desde a Crônica do Dia, que era feita pelo seu avô. Sou do interior, de Atalaia do Norte, fui para Manaus com oito anos e todo esse tempo nunca larguei a Difusora. Hoje é um dia muito feliz e vou parabenizar o senhor por essa homenagem”, disse Andrade.

A solenidade contou com a presença do prefeito e vice-prefeito de Novo Airão, Frederico e José Sales, respectivamente, delegados e investigadores da Polícia Civil do Amazonas, policiais militares, autoridades de Novo Airão e familiares.