No Dia das Mães, conheça o produto Samsung que cuida da saúde das mulheres em todas as fases do ciclo de vida

A Samsung parabeniza e cumprimenta as mulheres do Brasil que neste domingo (10) celebram o Dia das Mães, mas também faz um alerta sobre a necessidade de cuidados com a saúde. O acompanhamento ginecológico precisa ser cada vez mais presente na rotina das mulheres, bem como o pré-natal para as gestantes, com o objetivo de prevenir e identificar precocemente diversas doenças.

Além de mais uma mensagem de preocupação com a saúde da mulher, a Samsung volta a destacar seus investimentos no segmento de ultrassom. A marca atua no setor há nove anos e produz equipamentos de tecnologia avançada que são usados para auxiliar profissionais da medicina nessa constante luta pela saúde.

“O segmento de saúde da mulher faz parte do nosso DNA e sempre esteve em evidência na busca dos mais elevados níveis de excelência em ultrassonografia diagnóstica. Nosso objetivo é encontrar soluções tecnológicas que sirvam de suporte para a medicina trabalhar na prevenção de doenças e no bem estar psicológico das mamães no que se refere à saúde de seus bebês durante a gestação”, disse Walter Brandstetter, gerente clínico da divisão de HME da Samsung Brasil.

Um dos produtos da Samsung tratados como referência é o HERA W10, uma geração premium que entrega resultados de exames mais precisos e detalhados e que utiliza tecnologias disruptivas para obter padrões de imagem em alto nível. Para os médicos, alguns mimos ergonômicos como maior grau de movimentação do painel, dotado de comandos elétricos para elevação, e personalização das funções na tela sensível ao toque são atributos de destaque para maior comodidade no dia a dia dos exames.

Entre os recursos mais importantes da linha HERA W10 estão a nova arquitetura de processamento de sinais Crystal Architecture e as tecnologias ShadowHDR e HQ-Vision, que ajudam a gerar imagens mais refinadas até das estruturas mais complexas do organismo. O detalhamento do fluxo sanguíneo, inclusive com visualização tridimensional e em tempo real da imagem vascular, estão presentes nos exclusivos MV-Flow e LumiFlow.