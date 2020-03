Nathan Macena lidera pesquisa no Careiro Castanho com 43,4%

Se a eleição fosse hoje, o prefeito do Careiro Castanho (a 124 quilômetros de Manaus), Nathan Macena (Pros), seria reeleito com 43,4% das intenções de votos. É o que prevê a pesquisa do Instituto Pontual, divulgada nesta sexta-feira, 20, e publicada com exclusividade pelo O Poder.

Em segundo lugar aparece Joel Lobo, com 17,3% das intenções de voto; seguido de Neném do Igapó, 8,8% e; Nelsinho, 6,3%.

Na sequência, Douglas Piu-Piu foi lembrado por 5,5% dos entrevistados; seguido por Tay Lira, 4,8% e, por último, Profº Jerrimar, com 2,6% das intenções de votos. Os votos brancos/nulos registraram 3,9% e os indecisos, 7,4%.

Rejeição

Apesar de ser o favorito na pesquisa, Macena também apresenta o maior índice de rejeição: 19,1%. Abaixo dele vem Joel Lobo, com 16,2%; Douglas Piu-Piu e Nelsinho, empatados com 7,7%; Tay Lira e Profº Jerrimar, ambos com 6,3%; e Neném do Igapó, com 5,5%.

Os que rejeitam a todos é de 10,2% e, os indecisos, 21,0%.

A pesquisa Pontual foi realizada no município entre os dias 11 e 15 deste mês, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-05602/2020, e entrevistou 377 eleitores. A margem de erro é de 5% para mais e para menos.

CONFIRA A PESQUISA