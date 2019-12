Nathan Macena inaugura UBS em comunidade ribeirinha de Careiro Castanho

A prefeitura de Careiro Castanho inaugurou mais uma Unidade Saúde (UBS) em uma comunidade ribeirinha do município. Batizada de Ezequiel Pinto Ribeiro, foi entregue pelo prefeito Nathan Macena neste sábado, 14 de dezembro, e atenderá os comunitários da comunidade São Pedro e adjacências.

A unidade de saúde, que já começa a funcionar na próxima segunda feira, 16 de dezembro, conta com equipamentos modernos para atender as necessidades dá atenção básica, além de equipe de profissionais qualificados para prestar atendimento.

“Essa é a penúltima obra que entregaremos este ano, no dia 28 ainda faremos mais uma inauguração. Fico muito contente em saber que o Careiro Castanho vem se tornando referência na saúde do Amazonas com os investimentos que temos feitos graças ao planejamento e ao apoio de nossos parlamentares federais”, disse Nathan.

O prefeito lembrou que a obra da UBS foi abandonada por vários anos por gestões passadas, mas que sua administração fez questão de garantir a retomada e finalização da unidade. Vale lembrar que os senadores Eduardo Braga, Omar Aziz e o deputado federal Silas Câmara destinaram emendas para garantir a execução deste serviço.

A próxima e última obra deste ano será entregue na comunidade Cinturão Verde, no próximo dia 28. Nathan ainda anunciou a construção de mais 11 escolas municipais.