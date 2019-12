Nathan Macena inaugura 3ª UBS em menos de 45 dias e entrega ambulância, próteses dentárias e óculos para famílias de baixa renda

A prefeitura de Careiro Castanho inaugurou mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em comunidade rural do município. Com investimentos de R$ 726 mil, esta é a terceira entregue em menos de 45 dias pelo prefeito Nathan Macena.

O prefeito também realizou a entrega de uma nova ambulância para atender a população, além de 270 próteses dentárias, fruto de parceria com o Ministério da Saúde (MS), e 500 óculos de grau, em uma iniciativa própria do município, por meio das secretarias de Saúde e Assistência Social.

Batizada de Jorge Roque Oliveira, a unidade de saúde fica localizada na comunidade do Cinturão Verde e foi construída com recursos oriundos de emenda parlamentar do senador Eduardo Braga. A UBS já está em funcionamento e conta com equipamentos modernos para atender as necessidades dá atenção básica, além de equipe de profissionais qualificados para prestar atendimento.

“Finalizamos o ano investindo muito em Saúde graças aos nossos esforços para adquirir recursos e ao apoio dos parlamentares do Amazonas como o senador Eduardo. Iniciaremos o ano com Careiro sendo referência em atenção não só na sede do município, mas também nas comunidades mais afastadas, um grande diferencial da nossa gestão”, afirmou o prefeito Nathan Macena.