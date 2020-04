Movimento de Direita Advogados Pró Bolsonaro se reúne com Josué Neto (PRTB)

Um grupo de advogados integrantes da Direita Jurídica Conservadora Nacional no Movimento Advogados Pró Bolsonaro Brasil participaram de reunião na última sexta-feira (03/04/2020) com o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas Deputado Estadual Josué Neto (PRTB) visando estabelecer futuras premissas para discussão de projetos e matérias de interesse comum da Direita e dos Conservadores para cidade de Manaus em decorrência das eleições municipais de 2020.



A liderança do Movimento Advogados Pró Bolsonaro Brasil na cidade de Manaus pretende avançar em novas reuniões com a participação de vários outros advogados integrantes do movimento jurídico conservador com o Deputado Estadual Josué Neto que recentemente declarou em Live em suas redes sociais no dia 02/04/2020 intenção de disputar a Prefeitura de Manaus com uma ampla frente de movimentos de Direita e Conservadores.



Josué Neto fez um convite a todos os movimentos de Direita para se unirem em torno de um projeto conservador para cidade de Manaus nas próximas eleições municipais. O Deputado Estadual Josué Neto filiou-se ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro/PRTB do Vice Presidente do Brasil General de Exército Hamilton Mourão sendo alçado ao partido de Direita como Presidente do Diretório Estadual onde destaca que manterá uma postura firme em defesa do Presidente da República do Brasil Jair Bolsonaro nas pautas de interesse do Brasil e da Cidade de Manaus.



O Presidente da Assembleia Legislativa, segundo informações apuradas em vários grupos direitistas se destaca como a nova liderança política da direita amazonense desde quando o próprio Presidente Bolsonaro se referiu a Josué Neto como um jovem político promissor em discurso no Auditório Canaã ocorrido em Novembro/2019.

Josué Neto, em sua Live do dia 02/04/2020 destacou que não faz parte da velha política e nem da nova política, mas sim da política clássica do governo do povo, pelo povo e para o povo