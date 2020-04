Mídia nacional destaca atuação da Aleam na abertura de nova matriz econômica no Estado

A Assembleia Legislativa do Amazonas foi destaque da coluna Broadcast do jornal O Estado de São Paulo nesta terça-feira, 14, pela iniciativa de incluir o Amazonas no mercado nacional de gás natural, abrindo assim uma nova matriz econômica para a região. O “Estadão” destacou a atuação da Aleam, na aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 153/2020 de autoria do presidente da Casa, Josué Neto (PRTB), que disciplina a exploração de gás natural no Estado, desencadeando a geração de energia elétrica mais barata e insumo para as empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

A matéria projeta a Aleam como a responsável pela abertura da nova matriz econômica, acrescentando alternativas à economia estadual que atualmente é fundamentada na Zona Franca de Manaus (ZFM) e que há décadas luta para conciliar outra possibilidade de criação de emprego e renda ao modelo.

A proposta, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto, foi aprovada na última quinta-feira (8), durante votação virtual da Casa Legislativa e aguarda sanção do Poder Executivo para entrar em vigor no Estado.

Além de baratear os custos da geração de energia elétrica e da comercialização do gás natural, pelo menos 17 cidades do Amazonas serão beneficiadas diretamente com a exploração do gás natural, incluindo Manaus.

De acordo com a coluna Broadcast, o Governo do Estado recebeu uma carta do Fórum da Indústria solicitando a sanção da proposta.