Meditação, música e alongamento: aliados para concentração e alívio do estresse durante o trabalho em casa

As últimas semanas trouxeram um cenário atípico aos brasileiros. Sem poder sair de casa para cumprir compromissos externos, diversas pessoas tiveram a necessidade de readaptar sua rotina, passando a combinar atividades profissionais e pessoais em seus domicílios. Com esta mudança, encontrar alternativas que facilitem a jornada de trabalho e também os momentos de descompressão se tornou algo fundamental. E, neste cenário, hábitos simples, como meditar, alongar-se e escutar músicas, podem fazer toda a diferença em tarefas cotidianas

Pensando nisto, a Samsung lista algumas dicas e soluções para ajudar as pessoas que buscam maneiras de aumentar a concentração e aliviar o estresse durante este período.

● Medite com auxílio da tecnologia

Uma das principais e mais conhecidas técnicas para diminuir o nível de estresse é a meditação. Prática e objetiva, permite que a pessoa esteja conectada aos seus pensamentos e deixe de lado fatores externos. Para muitos, não só é capaz de tranquilizar, como também de aumentar o foco e reduzir a ansiedade. E a tecnologia pode ajudar a alcançar o resultado esperado.

O aplicativo de saúde e bem-estar Samsung Health, presente em smartphones e smartwatches, possibilita, por meio de integração com o Calm, que as pessoas façam aulas guiadas de meditação, com opções que variam entre 3, 5, 10, 15, 20 e 25 minutos. Além disso, oferece programas de respiração e músicas relaxantes para controle de estresse.

Outra solução tecnológica que pode ajudar as pessoas durante a meditação é o fone Galaxy Buds+. O design intra-auricular permite um excelente isolamento acústico e uma experiência sonora imersiva. Assim, é possível ficar ainda mais focado, e, em caso de necessidade de ouvir o som externo, basta pressionar o fone para ativar o som ambiente.

● Escolha a playlist ideal para cada momento

Ao caminhar pelos corredores de uma empresa, é comum se deparar com pessoas utilizando fones de ouvido. A música é capaz de alterar o estado de ânimo das pessoas durante atividades do cotidiano, atuando como um componente que pode colaborar para relaxar, aumentar a disposição ou focar em uma atividade. Em casa, este hábito não é diferente. Entretanto, é fundamental escolher as músicas ideais para cada momento.

O Galaxy S20 conta com uma integração com o Spotify que pode facilitar esta seleção de playlists. A assistente pessoal Bixby está integrada ao aplicativo e, por meio de Inteligência Artificial, analisa o gosto musical dos usuários e oferece recomendações de playlists personalizadas, de acordo com cada momento, dentro da função Rotinas Bixby.

O acesso à plataforma de streaming de áudio é facilitado também no Galaxy Buds+, que disponibiliza um atalho ao Spotify. Para ativar o aplicativo, é necessário configurar o recurso Touchpad¹ e manter o fone pressionado para, com um simples gesto, começar a reproduzir músicas baseadas nas preferências do usuário, com pareamento automático.

● Não fique parado. Alongue-se

Durante a jornada de trabalho em casa, é comum permanecer sentado durante longas horas. Por isso, fazer pequenas pausas e alongar-se é fundamental não só para a saúde física, mas também para o aspecto mental. O smartwatch Galaxy Watch Active2, por meio do Samsung Health, detecta automaticamente há quanto tempo a pessoa está parada e passa a sugerir diferentes tipos de alongamento, como giro de tronco e movimentos para as costas, braços e pernas.