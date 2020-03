Mayara Pinheiro sugere restrição de viagens intermunicipais por causa do Covid-19

Restrição do Transporte Intermunicipal de embarcações e ônibus com pessoas que estiveram nos estados ou países, onde já tem transmissão comunitária comprovada do novo Coronavírus, foi uma das propostas apresentadas pela deputada Mayara Pinheiro Reis (PP).

A proposta da parlamentar, que é presidente da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) foi sugerida durante reuniões do Comitê de Contingência do Amazonas para o enfrentamento do Covid-19.

“Precisamos de medidas efetivas que evitem a circulação de pessoas, desse modo a proliferação do vírus. Como não existe ainda um tratamento específico ao Coronavírus, o isolamento social no momento é a melhor saída”, explicou.

Ainda de acordo com a deputada, essas sugestões vem para contribuir nesse combate e também proteger a sociedade, pois muitos serviços estão temporariamente suspenso.

“Coloquei nestes encontros a importância da participação dos presidentes de cooperativas médicas nas discussões, pois são profissionais diretamente ligados a está situação. Também propus ao Governo que ao lado dos governadores do Norte do País, solicite junto ao Governo Federal o fechamento das fronteiras”, reforçou.

Outras propostas foram montar UTI’s totalmente equipadas nos municípios polos e que atendem média complexidade, distribuir àlcool em gel para a população acima de 60 anos aqui no Amazonas e garantir a vacinação da população idosa, de forma descentralizada, para evitar aglomerações como nos Centros de Convivência e farmácias.

Além disso, Mayara também sugeriu a limitação de aquisição de produtos relacionados à higiene pessoal em razão do Covid-19.

“Como presidente da comissão, parlamentar e médica, vou seguir trabalhando para buscarmos forma de proteger os amazonenses, neste período de pandemia mundial”, concluiu.

Restrição do Transporte Intermunicipal de embarcações e ônibus com pessoas que estiveram nos estados ou países, onde já tem transmissão comunitária comprovada do novo Coronavírus, foi uma das propostas apresentadas pela deputada Mayara Pinheiro Reis (PP).

A proposta da parlamentar, que é presidente da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) foi sugerida durante reuniões do Comitê de Continência do Amazonas para o enfrentamento do Covid-19.

“Precisamos de medidas efetivas que evitem a circulação de pessoas, desse modo a proliferação do vírus. Como não existe ainda um tratamento específico ao Coronavírus, o isolamento social no momento é a melhor saída”, explicou.

Ainda de acordo com a deputada, essas sugestões vem para contribuir nesse combate e também proteger a sociedade, pois muitos serviços estão temporariamente suspenso.

“Coloquei nestes encontros a importância da participação dos presidentes de cooperativas médicas nas discussões, pois são profissionais diretamente ligados a está situação. Também propus ao Governo que ao lado dos governadores do Norte do País, solicite junto ao Governo Federal o fechamento das fronteiras, medida inclusive já acatada pelo Governo Federal”, reforçou.

Outras propostas foram montar UTI’s totalmente equipadas nos municípios polos e que atendem média complexidade, distribuir àlcool em gel para a população acima de 60 anos aqui no Amazonas e garantir a vacinação da população idosa, de forma descentralizada, para evitar aglomerações como nos Centros de Convivência e farmácias.

Além disso, Mayara também sugeriu a limitação de aquisição de produtos relacionados à higiene pessoal em razão do Covid-19.

“Como presidente da comissão, parlamentar e médica, vou seguir trabalhando para buscarmos forma de proteger os amazonenses, neste período de pandemia mundial”, concluiu.