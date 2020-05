Mayara Pinheiro sugere criação de consórcio de médicos ao interior

Um olhar diferenciado ao interior com a criação de consórcio de médicos para atuar nos tratamentos de média e alta complexidade nos municípios.

Essa foi uma das sugestões da deputada Mayara Pinheiro (PP) durante discurso desta quarta-feira (06),na Sessão Online da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

De acordo com a parlamentar, está prevista nesta quinta-feira uma reunião com os secretários municipais de saúde, para discutirmos essa proposta, bem como a construção de parcerias para a compra de medicamentos.

“O interior já registra cerca de 40% dos casos de coronavírus. Os municípios estão entregues à própria sorte e precisam receber recursos do Estado. Conheço de perto essa realidade e por isso estamos buscando saídas efetivas e rápidas para evitarmos uma proliferação da doença ainda maior”, colocou.

Mayara ressaltou ainda que é preciso direcionar o envio dos EPIs e equipamentos também ao interior, pois , por exemplo, Manacapuru recebeu três respiradores e Iranduba apenas um. Ela também apresentou uma sugestão ao Governo, para a construção de um hospital de campanha específico para atendimento de pacientes do interior, inclusive com ajuda no transporte dessas pessoas.

“Precisamos saber o que foi pedido Governo Federal de forma exclusiva ao interior. Nessa semana , enviei mais um ofício à Susam pedindo um planejamento estratégico e real para enfrentar o coronavírus”, pontuou.

Ainda segundo a deputada, as próprias prefeituras têm tomado medidas para coibir a Covid-19; como Coari que decretou toque de recolher no último dia 29 de abril e Tefé anunciou lockdown na última segunda-feira.