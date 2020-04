Mayara Pinheiro sugere ampliação de atendimento do Hospital Nilton Lins

Durante a Sessão Online da Assembleia Legislativa Amazonas (Aleam), na tarde desta quarta-feira (22), com a presença da secretária Estadual de Saúde Simone Papaiz, a deputada Mayara Pinheiro (PP) sugeriu a ampliação do atendimento no Hospital Nilton Lins, portas abertas, ou seja, de emergência e urgência, desafogando assim os SPA´s.

“Precisamos reforçar o número de leitos clínicos e de UTIs no Nilton Lins, mas também pensar no aproveitamento do local como um todo. Até porque existem outras demandas e precisamos pensar nos atendimentos diários, dessa forma desafogando os pronto-socorros. Vivemos uma pandemia de covid-19, mas os problemas da saúde são mais amplos e não devemos esquecer disso”, reforçou.

A parlamentar, presidente da Comissão de Saúde e Previdência da Aleam, aproveitou a oportunidade para questionar a titular da Susam, sobre a quantidade de leitos abertos no combate ao coronavírus nos hospitais e também sobre a otimização de alguns andares do Delphina Aziz.

De acordo com a deputada, diversos ofícios ao longo dos últimos dias já foram enviados à pasta sobre estes e outros questionamentos, principalmente no que diz respeito ao Plano de Contingência à covid-19.

“Os casos aumentam em um ritmo acelerado e a saúde já entrou em colapso. Se não começarmos agir agora na ampliação dos leitos, aquisição dos EPIs e respiradores, mais pessoas vão morrer. Por isso, fui a favor da intervenção federal como forma de garantir direitos fundamentais à população e salvar vidas” pontuou.