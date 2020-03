Mayara Pinheiro ressalta importância da informação no combate ao Coronavírus

Na manhã desta sexta-feira (06), uma Audiência Pública comandada pela presidente da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputada Mayara Pinheiro (PP), debateu o Plano Estadual de Combate ao Coronavírus e demais síndromes respiratórias.

Para Mayara Pinheiro, essa foi uma excelente oportunidade de esclarecer à sociedade pontos fundamentais sobre a doença e não deixar a população em pânico, pois um plano de ação, por parte do Governo, já está em prática. Os principais sintomas são: febre, tosse e falta de ar.

“É importante a gente combater as notícias falsas (fake news) sobre o Coronavírus e informar para todos as medidas preventivas que precisam ser tomadas, como lavar as mãos com água e sabão, usar o álcool em gel, fazer a assepsia das superfícies, evitar aglomerados e utilizar lenço de papel. Dessa forma, a gente previne não apenas contra o Coronavírus, mas também para as demais doenças respiratórias”, afirmou.

No momento, o Estado tem cinco casos notificados da doença e um descartado, conforme informações da FVS. De acordo com o Ministério da Saúde, em todo o Brasil já são nove casos confirmados, sendo seis em São Paulo,um no Espírito Santo, um no Rio de Janeiro e um na Bahia. No mundo, já são mais de 100 mil casos, a maioria na China.

A apresentação das ações e dos números ficou por conta da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Costa Pinto. Outras autoridades estiveram presentes como o secretário de saúde do interior, Cassio Roberto do Espírito Santo e do diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical (FMT), médico infectologista Marcus Guerra,

Entre os principais pontos do plano de contingência estão o diagnóstico precoce, gerenciamento de casos e comunicação de riscos à população em geral. Foi criado ainda um comitê dividido em quatro partes: vigilância, assistência, educação e comunicação e logística, o qual conta com a participação de diversos órgãos públicos e das Forças Armadas.

“Em caso de suspeita, procure a unidade de saúde mais próxima. Em um momento inicial, se houver alguma confirmação e dependendo da situação, o caso vai ser encaminhado ao Hospital Delphina Aziz. Importante ressaltar que ainda não existe um tratamento específico ao Coronavírus, a medicação é a mesma utilizada para ou gripe ou outra doença respiratória”, explicou Rosemary.

O diagnóstico é feito da seguinte forma; primeiro são excluídos os outros vírus e depois é feita a testagem para o Coronavírus. Na Região Norte, a referência para esses exames é um laboratório no Pará, indicado pelo Ministério da Saúde. Mas há uma previsão da FVS de que estes testes possam ser feitos aqui no estado, agilizando o diagnóstico.