Mayara Pinheiro reforça importância do isolamento social e enfatiza ser contrária a abertura das igrejas neste momento

Nas últimas 24 horas, foram registradas 610 mortes no Brasil por Covid-19, sendo 55 no Amazonas. O número total de óbitos, em todo o País, já passa dos 9.100. Dados que assustam e preocupam.

Por isso, a deputada e presidente da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Mayara Pinheiro (PP), reforçou a importância do isolamento social na tentativa de coibir o avanço do coronavírus.

“É preciso cumprir a risca o isolamento social. Com a circulação de pessoas em ambientes abertos e fechados, o risco de contaminação aumenta. E infelizmente nosso sistema de saúde não comporta uma explosão no número de casos, por isso devemos respeitar as restrições”, destacou.

A abertura de serviços considerados não essenciais têm tomado conta do País e aqui no Amazonas, não é diferente.

Mayara lembrou que nesta semana houve um debate nesse sentido na Casa Legislativa, com a discussão do Projeto de Lei, que permite a abertura de templos e igrejas de forma gradual.

“Não estava presente no momento da votação, já solicitei correção da Ata. Como médica votei contra o parecer do relator deste projeto, no seio da Comissão de Saúde da Aleam. Respeito muito a fé, a importância das igrejas e o papel social exercido por elas, mas o momento não é oportuno para aglomerações. Se puder, fique em casa”, concluiu.