Mayara Pinheiro propõe prorrogação ao pagamento do IPVA para agosto

A deputada estadual Mayara Pinheiro propôs ao Governo do Estado, em caráter de urgência, a suspensão até agosto do pagamento das parcelas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O requerimento foi protocolado nesta terça-feira (07), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), durante Sessão On-Line.

Para a parlamentar, a medida é essencial aos amazonenses neste momento de dificuldade sofrido em todo o mundo.

“Os impactos causados pelo coronavírus são negativos na economia; o comércio e as exportações pararam, tudo foi atingido. E a gente sabe que as famílias com renda até dois salários mínimos, são as mais prejudicadas com este isolamento social tão necessário no combate à covid-19. Nosso pedido vem para dar um pouco mais de segurança e por isso, acreditamos que essa prorrogação seja necessária”, pontuou.

Ainda durante o pronunciamento, Mayara Pinheiro reforçou a importância da Casa enviar os R$ 33 milhões de emendas parlamentares para o combate ao novo coronavírus. Os recursos vão ser utilizados para qualificar o Sistema de Saúde como a compra de respiradores às Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Amazonas.

“Quero destacar também, a escolha do Hospital da Nilton Lins para atendimento à pacientes de baixa e média complexidade. Com certeza será um ganho, pois o local poderá ser utilizado depois do coronavírus”, ressaltou.