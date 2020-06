Mayara Pinheiro destina R$ 600 mil para Hospital Francisca Mendes

Em visita à unidade nesta sexta-feira, 05, a deputada Mayara, que é presidente da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), ressaltou ao diretor da instituição Braz Rodrigues e ao coordenador clínico do serviço da cardiopediatria, Dr. Ronaldo Camargo, a importância deste recurso ao hospital. Vale ressaltar que a emenda já foi homologada.

“O valor total das minhas emendas à saúde do Amazonas foi de R$ 3.545.198,13. Temos diversas carências e uma delas é no Francisca Mendes. Por isso, é fundamental investirmos na qualificação do hospital, com a compra de próteses e órteses, e dessa forma beneficiar as crianças que estão na fila de espera por uma cirurgia cardíaca”, explicou.

Ainda durante a reunião, a parlamentar falou sobre a absorção, pela Secretaria Estadual de Saúde, dos mais de 400 profissionais da instituição, entre médicos e técnicos em enfermagem.

“Essas pessoas já tem o conhecimento fundamental sobre o local e os pacientes cardíacos. E a notícia da inclusão destes profissionais na Susam dá muita segurança a todos”, completou.