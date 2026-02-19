Marcos Rotta anuncia pré candidatura e movimenta cenário político no Amazonas

O secretário da Casa Civil da Prefeitura de Manaus, Marcos Rotta, anunciou em vídeo publicado nas redes sociais que vai disputar as eleições deste ano. No pronunciamento, ele relembrou sua trajetória política e destacou a experiência acumulada ao longo de décadas de vida pública, reforçando que se sente preparado para um novo desafio.

Rotta citou sua passagem pelo movimento Exija Seus Direitos, que marcou o início de sua atuação mais direta na política, além dos quatro mandatos como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas e o período em que exerceu mandato como deputado federal na Câmara dos Deputados. Também lembrou que foi eleito duas vezes vice prefeito de Manaus, consolidando presença constante nas principais disputas eleitorais do estado.

Atualmente, ele ocupa o cargo de secretário na gestão do prefeito David Almeida, posição estratégica dentro da estrutura administrativa da capital. A decisão de disputar as eleições amplia o debate interno no grupo político da Prefeitura e projeta seu nome para uma das vagas federais que estarão em jogo.

Nos bastidores, a movimentação é interpretada como um passo rumo a uma cadeira no Senado Federal, uma das disputas mais relevantes do calendário eleitoral. A vaga costuma atrair nomes de peso da política amazonense e exige forte articulação partidária, capacidade de mobilização e construção de alianças amplas.

Com uma carreira marcada por sucessivas vitórias nas urnas, Rotta se apresenta como um político experiente, com trânsito tanto na esfera municipal quanto estadual e federal. O anúncio sinaliza que o cenário eleitoral no Amazonas começa a ganhar forma e que a disputa pelas principais cadeiras promete ser intensa e estratégica.