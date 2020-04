Março Lilás: A importância dos aparelhos de ultrassom no diagnóstico do câncer de colo uterino

Você sabia que no mês de Março foi instituído como um dos meses para alertar sobre a Prevenção do Câncer do Colo do Útero? Mesmo com esse mês já chegando ao fim, a Samsung enfatiza a importância dos exames de ultrassonografia para detecção precoce e tratamento da doença. Afinal, o mais importante é estarmos atentos às medidas preventivas, independentemente se existe ou não uma data específica para ela.



Uma forte aliada dos profissionais de saúde no combate e diagnóstico é a moderna linha de aparelhos de ultrassom da Samsung, entre eles o Hera W10. O aparelho traz a combinação perfeita em qualidade de imagem e tecnologias sofisticadas para diferentes aplicações em ginecologia e obstetrícia. Com ele é possível detectar de forma precoce possíveis alterações e realizar o diagnóstico de forma mais rápida e precisa.



“O exame que auxilia na investigação de câncer de colo do útero é o de ultrassom, além do exame de Papanicoulau e HPV. E a Samsung como uma empresa atenta em trazer as melhores soluções ao mercado, também na área da saúde, possui um amplo portfólio de produtos que facilitam o diagnóstico e tratamento de doenças comuns entre as mulheres”, afirma Nelson Ozassa, diretor da Divisão de HME da Samsung Brasil.



A empresa destaca ainda que o exame de imagem auxilia no diagnóstico, mas que é importante também a conscientização das mulheres sobre a rotina de consultas médicas para avaliar os exames e tratamentos adequados.