Maratona Unicef Samsung: app relaciona cidades a um organismo vivo para criar desafios de gestão social

A Maratona UNICEF Samsung entrou em sua reta final e os projetos desta edição começam a se destacar. De Manaus vem o OCAViva, um app que desafia os usuários a cuidar de uma cidade com eficiência e consciência social para que um organismo vivo se mantenha saudável. A ideia é mostrar que as instituições sociais têm funções tais quais os órgãos do corpo humano e que suas decisões impactam no funcionamento geral de uma comunidade ou, nesse caso, do organismo.

Pedro Matias, Gabrielly Rodrigues, Ana Oliveira e Alan dos Santos são os alunos envolvidos no projeto, orientado pelo professor Evanilson Andrade. O grupo queria encontrar uma solução interdisciplinar para desenvolver as ideias dentro da Maratona UNICEF Samsung e encontrou esse caminho ao juntar sociologia e biologia em um aplicativo que consegue oferecer diversão e senso de responsabilidade ao mesmo tempo.

No jogo, o usuário atua como o administrador de uma cidade, que na verdade é composta pelos sistemas do corpo humano. São esses sistemas os responsáveis por propor os desafios, que envolvem políticas públicas, saúde, educação e segurança. E cada decisão impacta no estado do sistema: uma atitude benéfica para a cidade o mantém saudável, mas os erros fazem com que o organismo comece a adoecer.

“Assim como aquilo que nós comemos tem que ser escolhido de forma que nos mantenha em boa saúde, os investimentos na saúde, por exemplo, precisam ser bem aplicados para que a população tenha esse direito social funcionando corretamente”, diz o professor Evanilson Andrade, ao explicar a fase que envolve o sistema digestório e que começa na boca do organismo representado no OCAViva.

O objetivo do app é aprimorar o conhecimento sobre os órgãos e sistemas do corpo humano e incentivar pensamentos mais coletivos de consciência e responsabilidade social. As atividades foram elaboradas a partir das competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“Promover a criação de projetos multidisciplinares é um dos objetivos da Maratona UNICEF Samsung, principalmente quando isso serve de ferramenta para desenvolver soluções que beneficiam o coletivo. A educação e a inovação são chaves para a sociedade evoluir”, pondera Isabel Costa, Gerente de Cidadania Corporativa da Samsung Brasil. E complementa: “Temos uma década de atuação com a Responsabilidade Social no Brasil, guiados pela visão global – Togheter for Tomorrow! Enabling People”.

O app OCAViva é uma das 19 equipes selecionadas para a fase final da Maratona UNICEF Samsung. As últimas etapas do programa seguem totalmente online, por videoconferência, tanto para o trabalho de mentoria, já em andamento, quanto para as bancadas de avaliação, previstas para acontecer entre os dias 18 e 29 de maio. A versão final dos aplicativos precisa ser publicada até 5 de junho.