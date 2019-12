Manaus Previdência inicia processo de auditoria externa da qualidade

A Manaus Previdência recebeu nesta segunda-feira, 9/12, a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, para dar início à auditoria de certificação na norma ISO 9001:2015. O procedimento ocorrerá até o dia 11, deste mês, com o resultado que levará a instituição a mais um ciclo, de três anos, de certificação da qualidade.

“A certificação na ISO foi um divisor de águas para a Manaus Previdência, pois percebemos que após o que fizemos, evoluímos bastante na questão de redução de prazos, melhoria de fluxos dos processos e redução na quantidade de erros. Por isso, é tão importante mantermos a ISO, pois proporciona um serviço de melhor qualidade aos nossos segurados, conforme as orientações do prefeito Arthur Virgílio Neto”, destacou a diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon.

Conforme a assessora técnica e responsável pelo Comitê de Gestão da Previdência municipal, Márcia Assunção, a auditoria externa veio para atestar o grau de atendimento da ISO 9001 por parte da autarquia. “E com o resultado dessa avaliação a instituição proporcionará a manutenção do atendimento aos requisitos de necessidades e expectativas das partes interessadas no gerenciamento de riscos e oportunidades da gestão de relacionamentos”, enfatizou.

Nessa segunda-feira, houve a reunião de abertura com a presença do auditor Ricardo Magalhães, que será responsável pelos três dias de auditoria.

Auditoria

Foram auditados seis setores imprescindíveis para o atendimento ao escopo: Presidência/Diretorias, Assessoria Técnica (Astec) e os setores Psicossocial, Superintendência de Investimentos (Supinv) e Assessoria de Comunicação (Ascom).