Manaus precisa de propostas e ideias que possam melhorar a qualidade de vida, diz David Almeida

Em entrevista a uma rádio de Manaus, o presidente do Avante Amazonas e pré-candidato à prefeitura de Manaus, David Almeida falou de seus planos para a disputa pela prefeitura. Segundo ele, Manaus precisa de propostas e ideias que possam melhorar a qualidade de vida. “Temos doutores e pós-doutores discutindo a educação e médicos discutindo a saúde para apresentarmos propostas reais para a população a partir de abril. Estamos formatando uma proposta factível para realizar na capital caso a população aceite”, argumentou.

O político ainda denunciou os ataques que sofreu de outros políticos que tentaram tomar do seu partido, oferecendo cargos, dinheiro, estrutura e com articulações em Brasília. Ofereceram cargos, dinheiro e estrutura na tentativa de me tirar da eleição. Em fevereiro eu vou dizer quem foi, no momento certo, darei ‘nomes aos bois’, disse o ex-governador interino. De acordo com ele, os ataques ocorreram em um momento difícil devido ao falecimento de sua esposa.

Almeida ainda falou sobre assuntos sensíveis como o trânsito da capital amazonense. “Precisamos abrir novas vias. Cercas de cinco mil carros são emplacamos por mês. São 60 mil por ano. Em dez anos vamos dobrar a frota da cidade. Se não construirmos novas vias isso será um grande problema. Os recursos existem, basta dar prioridade ao que tem que ser feito. Manaus precisa de passagem de nível e até túneis se for viável”, argumentou o político.

O ex-governador alfinetou possíveis adversários reforçando sua postura como pré-candidato. “Muitos se apresentam e são candidatos sim, mas quando você pergunta eles começam a enganar agora. Dizem que não são candidatos. Eu não. Estou pré-candidato à prefeitura de Manaus sim”, disse David Almeida, que garantiu estar desenvolvendo pelo menos dez propostas para setores essenciais de Manaus.