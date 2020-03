Manaus ganha novo espaço para eventos perto de tudo

O Soft Open apresentará o salão, nesta próxima quinta, as 19h30, em primeira mão, para os públicos envolvidos e mostrará um ambiente amplo, preparado, totalmente climatizado com a capacidade para 600 pessoas e um estacionamento para 200 carros. Ideal pra eventos corporativos, aniversários, casamento, formaturas e eventos grandes.

De acordo com o proprietário, no segundo semestre do ano passado, ele e sua esposa começaram a planejar o aniversário de 1 aninho de sua filha. Foi então que perceberam a carência de espaços para eventos em Manaus. “Buscando mais informações sobre esse mercado, descobri que é uma das poucas áreas que estão crescendo, apesar da situação econômica do país. Quando meu pai me disse que o sonho do meu avô era ver a sede social do Olímpico Clube novamente como salão de festas, eu tive certeza que esse era o caminho certo” disse Almério Neto.

O novo espaço está localizado dentro da área do Olímpico Clube que será comemorado com o Soft Open nesta quinta-feira, às 19hr:30min, como Olympique Casa de Festas, na Av. Constantino Nery, 1111 – São Geraldo.

Tradicionalmente o salão do Olímpico Clube que foi inaugurado em 1962, sofreu várias alterações até a última de 1991 e já foi palco por 18 anos de uma área fitness da cidade, de 2003 até o ano passado. Agora o proprietário Almério Botelho Neto decidiu voltar a tradição do espaço e abre suas portas como Olympíque Casa de festas com um soft open com o showroom de um novo conceito para eventos na cidade.