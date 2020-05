Mais de 5 mil pessoas participaram de evento online da Segeam

Com a proposta de difundir conhecimento, usando a tecnologia em favor de profissionais da saúde e acadêmicos da área, a Associação Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas) realizou, de forma inédita, entre os dias 21 e 23 de maio, sua Primeira Semana da Enfermagem totalmente gratuita e 100% online, através de lives na rede social Instagram.

Com discussões de alto nível, abordando temas presentes no cotidiano de quem atua na linha de frente para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus na rede pública amazonense, a programação teve um alcance de mais de 5,2 mil participantes. Na avaliação da presidente da instituição, enfermeira Karina Barros, mesmo com alguns imprevistos ocasionados pela instabilidade da internet na capital, o evento virtual foi considerado um sucesso e superou as expectativas.

O conteúdo também foi compartilhado no canal da instituição no YouTube e na página do Facebook, explicou a coordenadora do Serviço de Educação Permanente da instituição, Adriana Macedo, uma das idealizadoras do projeto. Adriana explica que a iniciativa, cuja autoria foi compartilhada com a gerente do Núcleo de Educação Permanente da Associação, Francivânia Vieira, se deu considerando o atual momento, que tornou impossível reunir fisicamente os participantes em um ambiente fechado. A reunião acarretaria em riscos à saúde dos participantes e, além disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que se evite aglomerações em função da pandemia, priorizando o distanciamento/isolamento social.

E como o mês de maio foi marcado pelo Dia do Enfermeiro e Dia do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem, a realização de uma semana que pudesse homenagear esses profissionais e ao mesmo tempo promover a troca de conhecimento, se fez pertinente. “Durante as lives, profissionais e acadêmicos puderam tirar dúvidas e interagir com os participantes. Foi uma programação muito produtiva do ponto de vista técnico”, destacou.

Durante o evento virtual, foram abordadas as seguintes temáticas mutidisciplinares: Atenção às gestantes no contexto da infecção SARS COV-2; Manejo da saúde mental dos profissionais atuantes frente à pandemia; Equipamentos de proteção individual (EPIs) – uso seguro para profissionais da saúde ; Pacientes pós-alta do Serviço Pé Diabético e, tempos de COVID-19 – novas tendências e tecnologias de atendimento multidisciplinar ambulatorial ; Prevenção às lesões de pele associadas ao uso de EPIs no contexto da pandemia; e a Urgência e emergência – a linha de frente na pandemia do novo coronavírus.

“Todos os participantes selecionados para conduzirem as lives fazem parte da equipe Segeam. Eles trouxeram atualizações sobre, por exemplo, notas técnicas emitidas pelas autoridades de saúde, abrangendo temas específicos associados à pandemia. São profissionais de várias áreas da saúde, que atuam diretamente em unidades de urgência e emergência da Susam (Secretaria de Estado da Saúde), maternidades públicas e outras unidades de saúde, garantindo a assistência adequada à população e reforçando as medidas de manutenção à vida. Portanto, têm vasta experiência e estão 100% familiarizados com os protocolos internacionais executados no âmbito do Estado”, explicou Adriana. Os vídeos com as lives estão disponíveis para acesso nos perfis da Segeam no Instagram, Facebook e no canal no YouTube.