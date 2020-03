Luís Augusto lidera com 27,1% dos votos para Prefeitura do Careiro da Várzea, diz Pontual

Pesquisa do Instituto Pontual divulgada nesta quarta-feira, 18, com exclusividade pelo O Poder, aponta um cenário de favoritismo para o empresário Luís Augusto Silva (sem partido) para prefeito do Careiro da Várzea, município da região metropolitana de Manaus distante a 29 quilômetros da capital.

Augusto aparece com 27,1% das intenções de votos, tendo em seu encalce o pecuarista Pedro Guedes (PRB), com 22,5%.

Na terceira posição aparece o vice-prefeito da cidade, Kedson Araújo (PP), com 15,2% e, em último lugar na pesquisa o prefeito, Ramiro Araújo (MDB), pré-candidato à reeleição, com 9,0% de aceitação.

Os votos brancos e nulos registraram 17,5% e os indecisos, 8,7%.

Rejeição

Quando perguntados sobre quem não votariam de maneira alguma, o prefeito Ramiro aparece com 48,2% de rejeição popular, seguido de seu vice, Kedson Araújo, com 8,2% e, Pedro Guedes e Luís Augusto, com 6,1% e 6,0%, respectivamente.

Os que não souberam responder somam 12,0% e os que rejeitam aos quatro pré-candidatos são 19,5%.

A pesquisa Pontual entrevistou 275 eleitores do Careiro da Várzea entre os dias 11 e 15 de março e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-03482/2020. A margem de erro é de 5% para mais ou para menos.

