Líder nas pesquisas em Careiro Castanho, Nathan Macena vai disputar reeleição pelo Republicanos

O prefeito de Careiro Castanho, Nathan Macena, vai disputar a reeleição no município pelo partido Republicanos, que é liderado no Amazonas pelo deputado federal Silas Câmara. O gestor deixou as fileiras do Pros, mas continuará contando com o apoio do partido, além de ter as siglas do MDB, PSDB e PL como aliadas.

Nathan é o nome mais cotado para as eleições do município deste ano, de acordo com a pesquisa do Instituto Pontual. Se o pleito fosse hoje, ele seria reeleito com 43,4% das intenções de votos. A pesquisa Pontual foi realizada no município entre os dias 11 e 15 deste mês, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-05602/2020, e entrevistou 377 eleitores. A margem de erro é de 5% para mais e para menos.

“As propostas que o Republicanos tem para o Amazonas são concretas e atingíveis. Somando isso à vontade que o partido tem de garantir melhor qualidade de vida, com políticos preocupados genuinamente com as pessoas, foi uma decisão muito acertada migrar para a sigla. Agradeço ao grande companheiro Silas Câmara, que tanto fez por Careiro Castanho por me receber tão bem”, afirmou Nathan Macena.

Com sua base, o prefeito de Careiro tem o apoio de pelo menos dez vereadores de mandato e sua coligação deve ter ao menos 100 nomes para a disputa pelas vagas legislativas do município.