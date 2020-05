Liberação dos aeroportos de Eirunepé e São Gabriel da Cachoeira possibilita a redução das tarifas e a abertura de novas rotas no AM, comemora Eduardo

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) comemorou, nesta sexta-feira (15/05), a liberação dos aeroportos de Eirunepé e São Gabriel da Cachoeira para pousos e decolagens de aeronaves do porte ATR 72 (com capacidade de transportar até 72 passageiros), sem limite de frequência semanal, conforme decisão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). “Isso possibilita a redução das exorbitantes tarifas hoje cobradas e a abertura de novas rotas regionais. Novas liberações serão concedidas para o interior”, adiantou o parlamentar.

Há, pelo menos, três anos, ele reivindica sucessivamente melhorias nos aeródromos do Estado ao governo federal. Desde 2019, conseguiu abrir um canal diálogo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e as demais autoridades do setor, chegando a contribuir com o plano estratégico elaborado pelo Poder Executivo para modernização dos terminais.

Em fevereiro deste ano, Eduardo definiu com o então diretor-presidente da agência reguladora, Ricardo Botelho, um calendário de intervenções na estrutura dos aeroportos de 11 municípios. Além de Eirunepé e São Gabriel da Cachoeira, estavam na lista Itacoatiara, Borba, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Coari, Manicoré, Lábrea, Humaitá e Carauari. “Para que tenhamos uma aviação mais segura, rápida, eficiente e mais barata para o Amazonas. Tudo isso pensando no homem e na mulher que vivem no interior e que precisam da aviação comercial, muitas vezes, para salvar vidas”, disse o senador na ocasião.

Diante da diretoria da Anac, Eduardo detalhou a importância estratégica dos aeródromos para algumas cidades, como Borba. “O município está às margens do Rio Madeira, uma região com um alto potencial econômico”, observou o parlamentar, que, na sequência, também chamou atenção para a relevância do aeroporto de Carauari para a cadeia do setor de óleo e gás do Amazonas. “Mais de mil pessoas que trabalham em Urucu (província petrolífera) moram em Carauari e, muitas vezes, precisam se deslocar de barco”, disse.

Certificado – Em seu site, a Anac anunciou que concedia, nesta sexta, Certificado Operacional para os aeroportos de Eirunepé e São Gabriel da Cachoeira, os primeiros aeródromos regionais do Amazonas a receber essa certificação da Agência. “Esse certificado permite a operação de voos comerciais com a aeronave de modelo ATR 72, sem limite de frequência semanal de operação.”

Além de permitir uma maior acessibilidade para a comunidade da região desses aeroportos, informou a agência, essa certificação representa um aumento da segurança das operações no aeroporto, pois foram realizadas adequações na infraestrutura e nos auxílios visuais no sistema de pistas, além da definição de procedimentos de segurança operacional.

A agência destacou, ainda, que vem fornecendo todas as orientações para que os aeroportos, administrados pelas prefeituras municipais, conseguissem atender os requisitos para a certificação dos terminais. “Essas ações complementam outras já implementadas pela Anac para aeródromos privados situados na região da Amazônia Legal”, finalizou.