Josué sugere à Samsung e LG o uso de recursos de P&D no combate ao coronavírus

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto (PRTB), oficializou, nesta quinta-feira (9), junto às empresas Samsung e LG sugestão de que busquem autorização para utilizar os recursos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para o combate ao coronavírus (Covid-19) no Amazonas, a exemplo da empresa Transire Fabricação de Componentes Eletrônicos LTDA.

Por sugestão do Parlamentar a Transire conseguiu na Justiça Federal autorização para utilizar R$25,9 milhões para a aquisição de materiais médicos-hospitalares.

No dia 21 de março deste ano, Josué solicitou ao presidente da República Jair Messias Bolsonaro e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), para que os recursos de P&D fossem utilizados nas ações de combate ao coronavírus.

“Nós fizemos o pedido, a Transire consultou a Justiça e conseguiu utilizar esses recursos no combate ao coronavírus”, afirmou o presidente, que ressaltou que neste caso os recursos serão doados para rede pública e privada para aquisição de respiradores, kits de testes rápido, medicamentos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Números

Nesta quinta-feira (9), o número de infectados no Amazonas saiu de 804 para 899. A quantidade de mortes também aumentou de 30 para 40. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), 800 foram registrados na capital e os outros 99 foram registrados em cidades do interior do Estado.