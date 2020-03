Josué solicita ao presidente Bolsonaro que verbas de P&D sejam destinadas ao combate do coronavírus

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto encaminhou ofício ao presidente Jair Bolsonaro e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em solicitada que todas as verbas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) sejam destinadas ao combate do coronavírus (COVID-19).

“Estamos oficializando esse pedido para o presidente Bolsonaro, para verificar com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e a Suframa, excepcionalmente neste ano, que de forma imediata, autorize que as empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) utilizem as verbas de P&D em favor do combate ao coronavírus”, afirma Josué.

O texto do documento informa que os recursos devem ser utilizados “no que for prioritário no que competem à prevenção, combate e tratamento, em decorrência do novo Coronavírus”.

Mais ações

Na sexta-feira (20), Josué formalizou junto ao Governo do Amazonas um ofício que solicita que todas as suas emendas parlamentares, no valor de R$ 6,9 milhões sejam destinadas as ações de combate, tratamento, compra de equipamentos e aquisição de materiais para auxiliar no atendimento de pessoas com o COVID-19.

Propostas

Josué Neto também criou o Projeto de Lei que visa zerar o imposto estadual de todos os produtos de prevenção ao coronavírus, entre eles: álcool, gel, luvas e máscaras, pediu a ANAC, Bolsonaro e Governo do Estado restrição aos voos nacionais e internacionais no aeroporto internacional Eduardo Gomes e fez o indicativo de proibir concessionárias de energia e água cortem o fornecimento de clientes durante o período de pandemia do coronavírus.