Josué solicita antecipação dos salários de servidores do Estado

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto, solicitou nesta segunda-feira (23), por meio de Requerimento ao Governo do Amazonas, a antecipação do pagamento dos servidores do Estado devido a pandemia de Coronavírus (Covid-19). Segundo o parlamentar, a medida atende o pedido de servidores que informaram que o pagamento está previsto para o dia 5 de abril.

“Existe um desejo por parte desses servidores de adiantar as compras de mercadorias básicas para se manterem em casa nesse período de isolamento por conta do coronavírus. Mas, aguardam o pagamento de seus salários, que está previsto para o dia 5, período em que o quadro de contaminados pelo coronavírus pode ser maior. É importante fazer esse adiantamento para que essas pessoas possam se antecipar a este momento”, afirmou Josué.

Outras medidas

Na sexta-feira (20), Josué formalizou junto ao Governo do Amazonas um ofício que solicita que todas as suas emendas parlamentares, no valor de R$ 6,9 milhões sejam destinadas às ações de combate, tratamento, compra de equipamentos e aquisição de materiais para auxiliar no atendimento de pessoas com o COVID-19.

No último domingo, Josué também solicitou do Governo e da Prefeitura de Manaus que as escolas que não estão funcionando, sejam utilizadas para abrigar moradores de rua durante o período da pandemia.

Propostas

Josué Neto também criou um indicativo de Projeto de Lei que visa zerar o imposto estadual de todos os produtos de prevenção ao coronavírus, entre eles: álcool gel, luvas e máscaras; solicitou da ANAC, o presidente da República Jair Bolsonaro e do Governo do Estado restrição aos voos nacionais e internacionais no aeroporto internacional Eduardo Gomes; e apresentou um Projeto de Lei que visa proibir que concessionárias de energia e água cortem o fornecimento de clientes durante o período de pandemia causada pelo COVID-19.