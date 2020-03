Josué propõe proibir concessionárias de cortar fornecimento de água e energia durante pandemia

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto apresentou, nesta terça-feira (17), um Projeto de Lei que visa proibir que as concessionárias de água e energia elétrica do Estado cortem o fornecimento dos clientes, enquanto permanecer a pandemia de coronavírus (Covid-19).

“O momento é de prevenção e conscientização. Estamos tomando as medidas necessárias e essas atitudes vão servir de exemplo para nossa população, para a iniciativa privada, e até para a as pessoas ficarem cada vez mais prevenidas”, disse Josué.

Registros

Desde fevereiro, segundo a Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), 33 casos suspeitos foram notificados no Amazonas. Desses, 27 foram descartados. No momento, cinco pacientes aguardam resultado de testes de laboratório. Oficialmente, o Governo do Amazonas continua com apenas um caso confirmado, no entanto, mais dois pacientes foram diagnosticados em exames realizados pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), que estão sendo analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).