Josué posta vídeo de vice-presidente da Aliança pelo Brasil convocando apoiadores amazonenses

O presidente da Assembleia da Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto postou nas redes sociais na noite deste domingo (19), um vídeo com o convite do vice-presidente nacional da Aliança pelo Brasil, Felipe Belmonte, para o 1º Encontro de Apoiadores com o objetivo de coletar assinaturas para a criação do partido. O evento ocorrerá no próximo dia 25 de janeiro (sábado), no estacionamento da Casa Legislativa, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro (Antiga Recife), bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

“O partido Aliança pelo Brasil pode contar conosco aqui no Amazonas. A selva nos une e esse é um novo momento para a política brasileira”, afirma Josué Neto.

De acordo com vice-presidente do Aliança pelo Brasil, Felipe Belomonte, no dia 25 de janeiro de 8h as 18h serão assinadas as fichas de apoiamento do partido na Assembleia Legislativa. “É muito importante que os apoiadores se lembrem de levar o título de eleitor e com isso contribuam para que o partido seja registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), assim estaremos aptos a funcionar como uma agremiação partidária”, disse Belmonte.

Saiba mais

O apoiador do Aliança pelo Brasil terá que levar um documento de identificação oficial com foto e o título de eleitor. As fichas de apoiamento padrão estarão impressas e uma equipe de cartórios estará a disposição no estacionamento da Casa Legislativa.