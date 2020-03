Josué Neto vota a favor da regulamentação da Polícia Penal do Amazonas

“Essa PEC (Proposta de Emenda Constitucional) foi aprovada em nome das famílias, em nome do respeito, da preocupação e responsabilidade que tem um homem público”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto, que votou a favor da PEC, que altera o artigo 114 da Constituição do Amazonas e que regulamenta a Polícia Penal entre os órgãos que integram o Sistema de Segurança Pública.

“O trabalho dos agentes penitenciários é extremamente perigoso e agora terá um pouquinho do reconhecimento do poder público, pelas mãos dessa Casa, mãos de pessoas que defendem essa classe há muitos anos, entre eles o deputado Cabo Maciel e deputada Alessandra Campelo”, disse o parlamentar.

Josué Neto também afirma que quando foi procurado pela primeira vez pelos agentes penitenciários não hesitou em nenhum momento em colocar esse pleito nas mãos do deputado Maciel, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa.

Durante a votação o presidente dos Servidores Penitenciários do Amazonas (Sindspeam), Rocinaldo Silva agradeceu a iniciativa dos parlamentares e o apoio do deputado Josué Neto para regularizar a categoria no Estado.

Polícia Penal

A Polícia Penal, criada através de uma PEC aprovada pelo Congresso Nacional, é uma instituição responsável pelo sistema prisional no âmbito federal e estadual. A legislação prevê a transformação dos cargos dos atuais agentes penitenciários e equivalentes para compor os quadros da nova polícia.