Josué Neto homenageia coronel Menezes com a Medalha do Mérito Legislativo

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto, fez a entrega nesta quarta-feira (11), no auditório Belarmino Lins, da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo ao coronel Alfredo Menezes, superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), que em menos de um ano tem realizado um trabalho excelente na autarquia, melhorando os índices de industrialização e empregabilidade no Estado.

“Quero agradecer a todas as pessoas, mulheres e homens, que nesse ano de 2019 se destacaram e cada um em suas atitudes, na forma que trabalharam pela sociedade e que possamos a partir daqui sermos o exemplo para todas as demais pessoas e cada vez mais importante para nossa sociedade”, disse o parlamentar.

Durante o discurso de abertura da solenidade, Josué Neto destacou a frase de Martin Luther King Jr. : “A escuridão não pode combater a escuridão; só a luz pode fazer isso. O ódio não pode combater o ódio, só o amor pode fazer isso”. Segundo ele, essa missão de combater o ódio e a falta de caráter é uma missão de cada um ser humano na atual sociedade.

“Devemos combater com luz, amor, paz e caráter. Nossos homenageados hoje são pessoas que tem feito a diferença na atualidade, combatendo a escuridão todos os dias, contornando as dificuldades. Com ações que promovem o bem social e a melhoria do povo do nosso Amazonas. Todas as atitudes aqui reconhecidas nessa homenagem mostram que apesar das dificuldades não é hora de desanimar, e sim de se posicionar a frente dos desafios pessoais, coletivos e que são possíveis de serem vencidos”, afirma o presidente da Aleam.

Desenvolvimento econômico

Ainda de acordo com Josué Neto, o coronel Menezes tem realizado ações compromissadas e com o fomento do desenvolvimento econômico amazonense, que é a Zona Franca de Manaus (ZFM). “Por isso essa Casa sente-se honrada em homenageá-lo e outros homenageados. Nesta cerimônia todos se perfilam em igualdade de méritos com uma frase ensaísta e moralista do francês Jean de La Bruyère, autor de Caracteres: ‘Não se deve julgar o mérito de um homem pelas suas grandes qualidades, mas pelo uso que sabe fazer delas’. Portanto por meio desta medalha, a nossa Casa, Casa do Povo do Amazonas e nós 24 deputados manifestamos a gratidão da população amazonense, a cada um, das senhoras e senhores, familiares que apoiam todos os dias. Pelo exemplo das ações, que servem de inspiração para todos nós”, destacou o parlamentar, que ao concluir a oratória agradeceu cada deputado estadual que estava presente na cerimônia.

Agradecimento

O superintendente Alfredo Menezes agradeceu a oportunidade de receber a medalha da Ordem do Mérito Legislativo pelo presidente da Aleam, deputado Josué Neto. “Primeiramente, me sinto honrado com essa distinção tão grande que é feita por todos os deputados da Assembleia Legislativa. Para mim como amazonense, eu nunca esperava de coração receber um reconhecimento tão grande. É o máximo reconhecimento que nós temos na pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow, então para quero compartilhar esse reconhecimento que não é pessoal e sim institucional, ou seja, com todos os servidores pelo apoio que tenho recebido e também com toda a sociedade que tem nos apoiado nesse sentido de construir um Amazonas melhor”, finalizou Menezes.

Autoridades

O evento também contou com a participação do desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) Yedo Simões, governador em exercício do Amazonas, desembargador do TJAM, Domingos Jorge Chalub Pereira, delegado da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) Ivo Martins, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) Mario Mello, empresários e dentre outras autoridades do Estado.