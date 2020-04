Josué Neto defende uso de R$ 2 bilhões do Fundo Eleitoral para o combate ao coronavírus no Brasil

“Liberem urgentemente os R$ 2 bilhões do Fundão Eleitoral para saúde e combate ao coronavírus (COVID-19)”, afirmou nesta terça-feira (31), o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto, por meio das redes sociais.

“Isto é um anseio da população brasileira. Precisamos investir esse dinheiro no combate ao coronavírus com extrema urgência”, destaca o parlamentar amazonense.

Ao longo da crise na saúde devido a pandemia do coronavírus, Josué Neto destinou toda sua emenda parlamentar de R$ 6,9 milhões para a saúde; solicitou ao presidente da República, Jair Bolsonaro que as verbas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) sejam destinadas para a saúde e que a Superintedência da Zona Franca de Manaus (Suframa) também remaneje, por meio das empresas, o dinheiro da referida área aos trabalhadores do Polo Industrial de Manaus (PIM).

Solicitou ainda a suspensão dos impostos sobre os produtos essenciais ao combate à pandemia, como máscaras e álcool gel; proibição dos cortes de serviços essenciais (água, gás e luz); proibição do aumento dos preços de produtos e serviços; e também solicitou do Governo do Estado a antecipação do salário dos servidores do Estado do Amazonas e um local para abrigar moradores de rua de Manaus.