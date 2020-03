Josué na liderança de intenções de votos entre pré-candidatos bolsonaristas para prefeitura de Manaus

Pesquisa do Instituto DMP divulgada nesta sexta-feira (6) mostra o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto à frente dos pré-candidatos bolsonaristas, ou seja, que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e os movimentos de direita no Amazonas. Josué aparece com 3% das intenções de voto dos eleitores manauaras, na frente de Chico Preto (2%) e também dos pré-candidatos Felipe Souza e Romero Reis que aparecem com 0% das intenções do eleitorado.

No geral, entre todos os candidatos, Amazonino Mendes registrou 26% das intenções de voto, mas também aparece no topo da lista de rejeição com 15% dos eleitores que afirmaram que não votariam nele para prefeito. David Almeida (18%) e José Ricardo (6%) também aparecem com rejeição de 5% e 4%, respectivamente.

Ao longo da história as eleições em Manaus e no Amazonas foram vencidas por candidatos que apareciam nas primeiras pesquisas com taxas de intenção de votos razoáveis, mas que cresceram ao longo do processo eleitoral pela baixa rejeição, capacidade de aglutinar forças e projetos partidários.