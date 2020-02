Josué consegue ficar livre do PSD

Mais uma vez o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto, mostrou porque é conhecido como ‘pacificador’. Com diálogo e humildade, o deputado conseguiu, nesta segunda-feira (10), consenso sobre sua desfiliação do PSD e vai sair pela porta da frente.

Logo após receber a notícia, Josué disse que tem muito respeito pela sigla em que permaneceu por nove anos. “Deixo o PSD com todo respeito que tenho aos ficam, inclusive o senador Omar (Aziz). A ideia agora é seguir em frente com nossos projetos e fazer um grande arco de aliança na construção da boa política, com pessoas tementes a Deus, que amam nossa pátria, valorizam a família, a segurança dos cidadãos de bem e o desenvolvimento do nosso Amazonas, do nosso país”, afirmou.

Josué vinha tentando deixar a sigla desde abril do ano passado para tentar concorrer às eleições a prefeito de Manaus.

Mesmo livre para ir para outro partido, Josué disse que continuará apoiando o presidente Jair Bolsonaro, com quem vem estreitando relações desde o último mês de dezembro quando Bolsonaro esteve em Manaus e elogiou a postura de Josué nos eventos em que esteve, entre eles a 1ª Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (FesPIM).

Josué disse ainda que seu apoio a Bolsonaro se justifica muito mais pelos valores que o ele carrega, que são os mesmos de um cidadão de bem que teme a Deus, ama a pátria e valoriza a família.