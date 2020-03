“Isso para mim é página virada”, afirma Saullo Viana após TRE decidir pela manutenção do seu mandato

Durante julgamento realizado na manhã desta terça-feira, 17 de março, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) absolveu o deputado Saullo Vianna (PTB), das ações movidas pelo Cidadania, seu antigo partido, que o acusou de infidelidade partidaria.

O parlamentar divulgou uma nota sobre o tema, onde afirma que a situação é página virada e seu foco é se consolidaer em seu novo partido, o PTB.

Veja a nota:

Eu confio muito na Justiça e na minha defesa. O partido que me expulsou tentou pedir o meu mandato por infidelidade partidária, algo totalmente infundado como referendou o TRE em decisão por unanimidade. Isso para mim é página virada. Meu foco é consolidar o meu partido atual, o PTB, que me acolheu e que está me dando oportunidade de organizar a nossa estrutura no interior e ter uma presença forte em Manaus no pleito de 2020.

Saullo Vianna

Deputado Estadual

Presidente da Executiva Municipal do PTB- Manaus

Vice-presidente da Executiva Estadual do PTB