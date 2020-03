Isolamento social é crucial para evitar a propagação do Coronavírus, diz diretor de Saúde da Aleam

O diretor de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o médico Arnoldo Andrade, reforçou na manhã desta sexta-feira (20), a necessidade das pessoas respeitarem e praticarem o isolamento social como medida de evitar a propagação do Covid-19.

Em entrevista, Arnoldo Andrade destacou que o método de quarentena voluntária deve ser levado a sério, principalmente por pessoas com mais de 60 anos e com alguma condição preexistente.

“Todos estão suscetíveis à infecção pelo novo coronavírus, mas os idosos e pessoas doentes são as que mais sofrem, já que possuem o sistema imunológico comprometido. Os mais jovens também devem se proteger, para que não sejam transmissores do Covid-19, para esse público mais suscetível”, ressaltou Arnoldo Andrade.

O médico defende o esvaziamento de espaço que comporte grande aglomeração de pessoas. Para ele ações como a da Aleam, em suspender as atividades laborais presenciais, são as mais acertadas e devem ser seguidas por outros órgãos públicos e empresas privadas.

“Temos que ter em mente que ainda não existem remédios e vacinas contra esse vírus. O que podemos fazer, por nós e pelos outros é lutar para que ele não chegue em nossas casas”, frisou Arnoldo Andrade.

Mantendo a higiene

Entre as dicas formuladas por Arnoldo Andrade para a proteção da saúde, estão:

1- Higiene do corpo, especialmente das mãos que devem ser lavadas com água e sabão, além do uso do álcool gel;

2- Limpeza do celular;

3- Limpeza das chaves do carro e de casa;

4- Limpeza das maçanetas;

5- Distância de pelo menos 1,5 metro de outras pessoas, especialmente se estiver gripado;

6- Boa alimentação;

7- Uso de máscara caso esteja gripado;

8- Descarte da máscara após um dia de uso.

