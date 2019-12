Ipaam realiza workshop sobre licenciamento ambiental do setor elétrico no Amazonas

O Governo do Estado, por meio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), realizou no último final de semana, no auditório do Parque do Mindu, localizado no bairro Parque 10, o Workshop sobre Licenciamento Ambiental do setor elétrico no Amazonas.



Com o tema “Estratégias para o controle e monitoramento ambiental do parque de geração de energia elétrica no Amazonas”, o evento contou com a presença de empreendedores, consultores, responsáveis técnicos, procuradores, técnicos e analistas ambientais do Ipaam envolvidos na implantação, operação e licenciamento das atividades voltadas para a geração de energia elétrica.

De acordo com o diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente, o objetivo do encontro foi apresentar e discutir metodologias eficientes para o controle e monitoramento das atividades voltadas para a geração, distribuição e transmissão de energia elétrica.



“Nós decidimos fazer esse evento para que possamos alinhar os pensamentos, traçar meios eficientes para essas atividades e firmar cada vez mais parcerias para o setor elétrico”, disse Juliano.



Ao prestigiar o evento, o deputado estadual João Luiz parabenizou o Governo do Estado pelo workshop, que só ratifica o compromisso dos órgãos que têm atuado de forma sincronizada e em parceria com o poder legislativo para desburocratizar processos, e ao diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente, pela atuação à frente do órgão.

“O Ipaam está trabalhando para destravar a parte burocrática, garantindo, assim, maior celeridade das obras de instalação de termelétricas no interior do Estado e também um monitoramento mais eficaz em relação ao cumprimento de cronogramas por parte das empresas”, afirmou o parlamentar.

Durante o evento foi possível explicar de forma mais simplificada os requisitos para Licenciamento Ambiental das atividades de Geração de Energia Elétrica e falar um pouco mais sobre o Relatório Ambiental Simplificado (RAS), que é um instrumento para a avaliação de empreendimentos com impactos de pequeno porte.

O evento contou com a participação do representante da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), da Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da Assembleia Legislativa do Estado e todos os produtores de energia.