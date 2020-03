Investigadora Roberta Braga faz ação preventiva contra coronavírus em Manacapuru

Em decorrência do aumento nos números de casos do COVID-19 confirmados no Amazonas, a investigadora Roberta Braga da Polícia Civil de Manacapuru, promoveu na tarde desta sexta-feira (27), ação de orientação e prevenção contra o coronavírus na entrada do município e bairros com maior número de pessoas consideradas dentro do “grupo de risco”. Durante a ação foram distribuídos kits de prevenção para a população e veículos que adentravam na cidade. A iniciativa contou com o apoio do deputado estadual Álvaro Campelo do Progressistas/AM.

Roberta Braga explica que o objetivo da ação foi o de orientar as pessoas acerca das medidas preventivas contra a disseminação do Covid-19 no município que já tem um caso confirmado. “Precisamos agir nesse momento em prol de toda sociedade, em especial os manacapuruenses. Infelizmente, a restrição é necessária e a prevenção mais ainda para que o coletivo seja beneficiado. Sou investigadora da Polícia Civil, mas hoje estou servindo a população de uma outra forma, e seguirei juntamente com amigos e parceiros com esse trabalho de orientação e prevenção para impedir que o coronavirús se espalhe no município. Sem dúvidas a união de todos é necessária nesse triste momento em que mundo todo passa”, afirmou a investigadora.

Outras ações voltadas nesse sentido também estão sendo realizadas por meio da Prefeitura de Manacapuru para conter o COVID-19. Agentes de saúde com o apoio da Polícia Militar e INTRANS, estão monitorando a entrada de veículos e avaliando as condições de saúde dos passageiros e condutores, onde são devidamente orientados e liberados.