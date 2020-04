Instituto Brasileiro de Petróleo parabeniza Aleam pela aprovação do projeto do gás

A abertura do mercado de gás natural do Amazonas, por meio do Projeto de Lei n° 153/2020, apresentado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) e aprovado pela maioria absoluta dos deputados, recebeu parabenização do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), que por meio de sua presidente, Clarissa Lins, enviou carta à Aleam reconhecendo a importância da medida para o desenvolvimento do setor e economia do Estado.

No documento, o IBP afirma que o projeto apresentado por Josué Neto, “traz avanços bastante alinhados com os interesses dos agentes da indústria de gás natural, desde produtores até consumidores”.

Em outro trecho afirma: “parabenizamos V.Srs pelo excelente trabalho realizado, nos colocando a sua disposição para aprofundar esse debate”.