InC lança curso O Pop No Cinema – A Cultura da Imagem

Que tal curtir uma imersão na Cultura Pop e ainda estudar a linguagem cinematográfica dos últimos 100 anos? O Objetivo do curso O Pop No Cinema é propor um estudo da linguagem cinematográfica a partir de um olhar sobre a cultura pop, promover uma divertida imersão sobre os produtos que as pessoas adoram e consomem no dia-a-dia.

O curso será ministrado pelo mestre Chris Goldenbaum e propõe um estudo de linguagem cinematográfica a partir de um olhar sobre a cultura pop nos últimos 100 anos.

Em 6 encontros virtuais, será examinada a linguagem cinematográfica nos produtos que consomem e amam. Além de conhecer o nascimento da Broadway e da Hollywood dos anos 30, a TV dos anos 50 e as séries dos anos 70, passando pela TV paga dos anos 1980 e o consumo de notícias nos anos 1990, até a indústria da música nos anos 2000 e sua influência sobre as plataformas de streaming do século XXI.

A próxima turma terá início no dia 18 de maio, serão 6 encontros virtuais, com a interação direta de Chris Goldenbaum.

LINK PARA O CURSO

Sobre o InC:

O Instituto de Cinema é uma das mais reconhecidas escolas de cinema e audiovisual do país. São mais de 100 especialistas do mercado oferecendo 130 cursos diferentes para quem quer se profissionalizar ou aperfeiçoar seus conhecimentos em cinema e audiovisual. Além dos cursos, O InC realiza eventos gratuitos, não restritos a seus alunos.

Curso: Cinema e Cultura Pop – A Cultura da Imagem

Online AO VIVO

Início: 18/05/2020

Duração: 6 encontros, Online AO VIVO

Carga horária: 18 horas

Investimento: R$ 380,00 à vista, ou 2x de 190,00

Inscrições: https://institutodecinema.com.br/cursos