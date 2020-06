Igreja da Restauração reabre as portas com todas as medidas de prevenção aos fiéis

Com a retomada gradual das atividades econômicas em Manaus, com base no decreto nº 42.330, os templos e igrejas também começam a abrir os seus espaços para receber os seus fiéis. A igreja Ministério Internacional da Restauração (MIR), localizada na Estrada da Ponta Negra, reabre a partir desta segunda-feira, 1º de junho, obedecendo a todas as regras de segurança e higienização.

Durante o último final de semana, a igreja passou pelo processo de sanitização, um método de desinfecção que elimina em até 99% de micro-organismos nocivos à saúde, como vírus e bactérias.

“Estaremos retornando de forma muito responsável para que todas as famílias sintam-se seguras e tranquilas para assistirem aos cultos. As nossas equipes de apoio e de recepção estarão preparadas para recebê-las com todas as medidas de higienização, disponibilizado álcool em gel na entrada e em outros pontos de fácil acesso da igreja, verificando o distanciamento de 1 metro e meio, entre as pessoas, aferição de temperatura, além, é claro, de permitir a entrada de quem está com máscara”, pontuou o presidente do MIR, Apóstolo Renê Terra Nova.

Cultos – Nesta semana, a igreja vai realizar cultos campanha de oração, cik duração de 1 hora, nos horários das 19h30 às 20h30. No próximo domingo (7), os cultos estarão sendo realizados em três horários: 10h; 15h e 20h, obedecendo o intervalo de 5 horas.

Decreto – Conforme o decreto, as igrejas, templos religiosos, lojas maçônicas e estabelecimentos similares foram incluídos no primeiro ciclo de retomada, com início no dia 1º de junho, exceto para os grupos de risco.

Esses espaços deverão funcionar com 30% de ocupação e com eventos de no máximo 1h30 de duração, no caso de cultos diários, respeitando um intervalo mínimo de 5h entre um evento e outro, de modo a permitir a limpeza adequada no ambiente, evitando-se a aglomeração na entrada e saída de pessoas. No caso de cultos semanais, estes deverão ter duração máxima de 4h.